لجنتا المتابعة ومندوبي الأقضية للأساتذة المتمرنين: ندعو الأساتذة لفك الاضراب

اشارت لجنتا المتابعة ومندوبي الأقضية للأساتذة المتمرنين الى انه "اليوم بدأت مسيرتنا. حصلنا على الدرجات الست بتماسك وعزيمة الأساتذة إذ أضحوا جدار عز فاتحدوا يدا بيد، ورفعوا شعار الحرية والكلمة الحق".

اضافت في بيان "نلنا الدرجات بحكمة شباب ارتقوا إلى مشارف التضحية وحملوا شعلة العمل دون كلل أو ملل". وشكرت اللجنتان "من وقف معنا وساندنا وأعطانا الحق،, هو من عمل على تيسير وتسيير أمورنا، ووزير التربية أكرم شهيب الذي أوصل ملفنا إلى خواتيمه السعيدة". وتابع البيان :"غدا يبدأ يوم جديد ندعو فيه الأساتذة للعودة إلى الثانويات وإلى صرح العلم وفك الإضراب حيث ستبدأ مسيرة الجد والمثابرة بروح عالية". وعاهدت "الذين يكملون السنة الثانية في كلية التربية بالوقوف إلى جانبهم حتى إلحاقهم بنا ونطمئنهم أن حقهم بالدرجات الست محفوظ لأننا دورة واحدة ولا يمكن الفصل بين القلب والوريد. ونعاهد الزملاء على متابعة باقي الحقوق".