اجلاء شبان احتجزتهم الثلوج في اعالي فنيدق

تم اجلاء الشبان الذين احتجزتهم الثلوج في اعالي بلدة فنيدق - عكار في الوقت الذي لا زالت سيارتهم ذات الدفع الرباعي محتجزة وسط الثلوج في محلة عين الخيار الى حين التمكن من سحبها فور توقف العاصفة.

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