الأب أبو كسم: الكنيسة ترفض الزواج المدني رفضا مطلقا

أكد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم أن "الكنيسة لا توافق على الزواج المدني لأنه مناقض للزواج الذي وضعه المسيح ولا يفرق بين الزوجين سوى الموت".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الكنيسة ترفض الزواج المدني رفضا مطلقا"، مشيراً إلى أنه "إذا وضعت الدولة قانون زواج مدني إلزامي لكل لبنان فإن الكنيسة تدعو المسيحيين إلى الإلتزام به مع الرجوع إلى الكنيسة للزواج".