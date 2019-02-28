الجيش الليبي يسيطر على بلدتين بالقرب من الحدود الجزائرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي (د ب أ)

أحكم الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب، سيطرته على بلدتين قريبتين من الحدود الجزائرية، حيث يوسع جيش المشير خليفة حفتر نطاق سيطرته على الجزء الجنوبي للبلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): إن "القوات قوبلت بترحيب سكان بلدتي غات والعوينات الواقعتين على بعد حوالي 120 كيلومترا عن بعضهما البعض بجنوب غرب البلاد".

وتعد بلدة غات التي تبعد أقل من عشرين كيلومترا عن الحدود الجزائرية، نقطة عبور للمهاجرين القادمين من الجزائر وأجزاء أخرى في أفريقيا.

وفي منتصف يناير، شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب،عملية عسكرية في جنوب البلاد لمحاربة جماعات مسلحة قال إنها جاءت من تشاد والسودان والنيجر.

وسيطر الجيش الليبي على حقلي الشرارة والفيل النفطيين القريبين.

يأتي الإعلان بعد ساعات من ذكر الأمم المتحدة أن حفتر ومنافسه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا توصلا لاتفاق لإجراء انتخابات لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك خلال اجتماع توسطت فيه الأمم المتحدة.

واستضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الاجتماع يوم الأربعاء في عاصمة دولة الإمارات أبوظبي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن كلا الطرفين "اتفقا خلال الاجتماع على الحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا عبر إجراء انتخابات عامة".

وأضافت دون الخوض في مزيد من التفاصيل أنهما "اتفقا أيضا على سبل الحفاظ على الاستقرار بالبلاد وتوحيد مؤسساتها".

وفي العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن الانتخابات المؤجلة منذ مدة طويلة يجب أن تجرى في وقت ما خلال عام