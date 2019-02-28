صور| "القودة" تنهي "سلسال الدم" بين عائلتي "عثمان" و"أبوزيد" في نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "آل عثمان" و"آل أبوزيد" في قرية الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي.

كما شهد مراسم تقديم "القودة" أعضاء مجلس النواب، اللواء خالد خلف الله وفتحي قنديل عضوي مجلس النواب بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعواقل العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين.

وفى كلمته دعا الهجان جموع الحاضرين إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة وإتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم في نبذ العنف والتعصب وقبول الآخر.