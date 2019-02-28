محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "آل عثمان" و"آل أبوزيد" في قرية الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي.
كما شهد مراسم تقديم "القودة" أعضاء مجلس النواب، اللواء خالد خلف الله وفتحي قنديل عضوي مجلس النواب بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وعواقل العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين.
وفى كلمته دعا الهجان جموع الحاضرين إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة وإتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم في نبذ العنف والتعصب وقبول الآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| "القودة" تنهي "سلسال الدم" بين عائلتي "عثمان" و"أبوزيد" في نجع حمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.