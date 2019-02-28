اعادة فتح موانئ السويس مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، إعادة فتح ميناء السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام التاسعة مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري.
ويتابع مديرو الموانئ والهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.
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