الأمم المتحدة :رد اسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يشكل "جريمة ضد الإنسانية"

وكالات - أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس 28 فيفري 2019 أن رد اسرائيل على تظاهرات غزة في 2018 "يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، بينما أشار المحققون إلى أن قناصة استهدفوا مدنيين بينهم أطفال.

وقال رئيس اللجنة سانتياغو كانتون إن "الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، معتبرا أن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على اسرائيل التحقيق فيها فورا".