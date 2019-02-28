تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "أردوغان وصفقة القرن".
وأوضح الفيديو أن أردوغان لم يتوقف يومًا عن استغلال القضية الفلسطينية وادعاء مناصرتها، لكن الوقائع تثبت عكس تصريحاته،فبحسب صحيفية "أحوال" التركية أردوغان وصهره "بيرات ألبيرق"، استقبلا سهر ترامب "جاريد كوشنر" ليعرض عليهما صفقة القرن، التي تهدف
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن "كوشنر" أغرى تركيا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة بزيادة التعاون الاقتصادي والمزيد من الاستثمارات الأمريكية وتخفيف العقوبات عليها، ولذلك تنكشف حقيقة أردوغان ويتضح للجميع متاجرته بالقضية الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أردوغان يتاجر بالقضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.