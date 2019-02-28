أعرب المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، عن ترحيب المملكة باعتزام بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.
وقال المتحدث في تصريحات نقلها موقع "سبق" السعودي، اليوم الخميس، "تعرب المملكة العربية السعودية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة".
وأضاف "تحث المملكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة".
وتعتبر السعودية "حزب الله" ذراع خصمها اللدود إيران في لبنان، ولا تتردد في إظهار عدائها علنا له واتهامها له بالإرهاب.
وعلى غرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حظرت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، "حزب الله" اللبناني في المملكة
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان إن "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفا "لذلك، اتّخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".
وقد تصل عقوبة الانتماء إلى "حزب الله" أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على القرار هذا الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السعودية على قرار بريطاني محتمل بشأن "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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