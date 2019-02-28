الجعفري: سوريا مستعدة للتعاون مع المبعوث الأممي غير بيدرسون لإنجاح مهمته

أعلن مندوب سوريا لدى مجلس الأمن الدولي، بشار الجعفري، استعداد بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي غير بيدرسن لإنجاح مهمته في تيسير الحوار السوري-السوري، بهدف دفع المسار السياسي قدما.

وقال الجعفري في كلمته أمام المجلس، إن "سوريا تجدد مطالبتها بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والفرنسية والبريطانية والتركية على أراضيها".

وأضاف: "نطالب بضرورة حل ما يسمى بالتحالف الدولي،

بما يكفل إنهاء جرائم الحرب التي ارتكبها بما في ذلك تدميره مدينة الرقة بالكامل".

وشدد الدبلوماسي السوري، على أهمية، إعادة الإرهابيين الأجانب من أوروبيين وغيرهم إلى دولهم، وقال: "تجب مساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين السوري والعراقي".