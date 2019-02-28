الملك يدعو لاعتماد مقاربة واقعية وفق تطلعات المغاربة في قطاع التكوين المهني

ترأس، الملك محمد السادس، اليوم الخميس في الرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم برنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية.

وأفاد بلاغ الديوان الملكي، أن جلسة العمل تأتي استكمالا للاجتماعين السابقين المخصصين لقطاع التكوين المهني، الذي يحظى بعناية الملك، باعتباره رافعة استراتيجية للتنافسية ونهجا واعدا بالنسبة للإدماج المهني للشباب.

ودعا الملك، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.

وجرت جلسة العمل جرت بحضور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار الملك رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة ، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.