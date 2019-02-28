هل يغادر رونالدو يوفنتوس قريبًا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت صفقة انتقال نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى نادي يوفنتوس هذا العام، بعقدٍ يمتدّ لأربع سنوات مقابل أكثر من 100 مليون يورو، بمثابة "صفقة القرن"، "إلّا أنّ تقارير جديدةً تقول إنّه على ما يبدو، لن يكمل مدّة التّعاقد، مؤكّدةً أنّ النّادي الإيطاليّ لن يتمكّن من التّكفّل بنفقات رونالدو.

ويكلّف رونالدو خزينة يوفنتوس نحو 80 مليون يورو سنويًّا، وفق ما كشفه المحلل الاقتصادي الإيطالي المعروف، ماركو بيليناتزو ، الذي قال: " لطالما كنت مؤمنًا بأن مشروع رونالدو لن يستمر أربع سنوات في يوفنتوس. خصص النادي 175 مليون يورو لسداد ديونه، ورغم النجاح الرياضي لصفقة رونالدو، فإن التكلفة المالية باهظة جدًّا على النادي"، بحسب ما نقله موقع " كالتشو ميركاتو".

وقال بيليناتزو في تصريحاته للموقع الإيطالي، إنّ يوفنتوس "ينفق أموالًا طائلة على رواتب اللاعبين وربما سيريد توفير النفقات، ورفع قيمة أرباحه من 400 إلى 500 مليون يورو، لذا قد يتعين عليه بيع رونالدو".

وقد يسهّل تتويج نادي يوفنتوس بلقب دوري أبطال أوروبا مع رونالدو، الذي يطمح لنيل لقبه السادس في البطولة مع ثلاثة فرق مختلفة بعد أن تُوّج مع كلٍّ من مانشستر يونايتد وريال مدريد، من إمكانيّة حدوث ما أشار إليه بيليناتزو، إذ قد يفكّر رونالدو بعد التّتويج في الانتقال إلى الدّوري الأميركي، أو العودة إلى البرتغال، بحسب ما كان قد صرّح في أوقات سابقة.