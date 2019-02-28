انت الان تتابع تفاصيل خبر 15 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 مساءً - قُتل، اليوم الخميس، 15 شخصاً وأُصيب آخرون؛ نتيجة انفجار سيارة مفخخة وإطلاق نار في شارع مكة المكرمة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأكدت الشرطة في مقديشو أن انفجاراً وقع في المركز التجاري للمدينة، حيث يوجد الكثير من الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم، وتسبّب بمقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين.

وأوضح موقع "الصومال الجديد" أن أعمدة دخان كبيرة وألسنة لهب تتصاعد إلى السماء بسبب الانفجار، إضافة إلى تسببه بأضرار مادية في عدد من المباني المطلّة على شارع مكة المكرمة.

بدورها بيّنت وكالة "رويترز" أن انفجاراً مدوّياً هز العاصمة الصومالية مقديشو، أعقبه إطلاق نار كثيف وتصاعد لسحب الدخان، دون تفاصيل عن الجهة التي تقف خلف الانفجار.