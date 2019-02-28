بريطانيا تصنف "حزب الله" منظمة "إرهابية"

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 مساءً - صدّق البرلمان البريطاني بغرفتيه، اليوم الخميس، على تصنيف "حزب الله" اللبناني -بجناحيه العسكري والسياسي- "منظمة إرهابية".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن "مجلس اللوردات صوّت لمصلحة مشروع قرار حكومي طرحه وزير الداخلية، ساجد جاويد، بحظر الجناح السياسي لمليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية".

ويأتي التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار في نفس اليوم، لعدم اعتراض أكبر تكتل معارض (حزب العمال) داخل المجلس، بحسب المصدر نفسه.

ووفقاً للقرار؛ "تُعتبر، بدءاً من الخميس، مليشيا حزب الله اللبناني بكافة تفرعاتها منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروّج لها، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات".

والاثنين، قال وزير الداخلية البريطاني: إن "مليشيا حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلاً في الشرق الأوسط".

وأضاف جاويد: "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله.. نتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله".

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن لندن لن تتغاضى عن أنشطة "حزب الله الإرهابي"، مؤكداً أن قرار "تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان، ولا علاقتنا بالشعب اللبناني".

ويشارك "حزب الله" حالياً، مع نظام الأسد وإيران ورسيا، في حرب تشهدتها سوريا منذ مارس 2011، عقب اندلاع ثورة شعبية سلمية.