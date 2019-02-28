شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والكويت تبحثان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم, وبحث معه العلاقات الثنائية. وتناول الاجتماع سبل إقامة شراكة اقتصادية وتجارية بين البلدين بما يخدم البلدين, فضلاً عن الأوضاع العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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