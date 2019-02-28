كوريا الشمالية تطالب برفع جزئي للعقوبات مقابل إغلاق مفاعل يونجبيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترامب وكيم في قمة هانوي
أكد ري يونج هو، وزير خارجية كوريا الشمالية، أن بلاده قدمت عرضا واقعيا خلال القمة التي عقدت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وقال ري يونج، إن بيونج يانج تريد رفعا جزئيا وليس كليا للعقوبات المفروضة عليها، مقابل إغلاق مفاعل يونجبيون، مطالبا برفع 5 من العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والمتعلقة بالحياة اليومية لسكان كوريا الشمالية.
واجتمع ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية الأربعاء الماضي وعلى مدى يومين، وقال البيت الأبيض إن القمة انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".
وأوضحت أن ترامب وكيم بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين، أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها.
وقبل بدء القمة قال ترامب للصحفيين إنه يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها ويتطلع لمساعدتها اقتصاديا، مضيفا "لست في عجلة لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية".
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