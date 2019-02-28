قبائل حجور تسقط طائرتين حوثيتين وتحرر حصن المنصورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية رابع عمليات إنزال ودعم إغاثي وعسكري لقبائل حجور بمحافظة حجة. وأكد مصدر محلي أنه قدم أدوية ومواد إغاثية للمرة الرابعة منذ بداية عدوان ميليشيات الحوثي على قبائل حجور التي تمكنت أمس من تحرير جبل وحصن المنصورة في مديرية كشر بحجة، وإسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبدأت المنطقة العسكرية الخامسة وضع ترتيبات واستعدادات عسكرية لفك الحصار عن قبائل حجور، وأكد قائدها اللواء يحيى صلاح أثناء استقباله وزير الإعلام معمر الإرياني، أن الجيش الوطني وبدعم من التحالف بدأ في إسناد أبناء حجور عبر الطيران وتقديم الدعم اللوجستي والإمدادات.

وأدى حصار الحوثيين لمناطق حجور إلى مضاعفة معاناة الأهالي في ظل انعدام الدعم الصحي والغذائي للمديرية، فضلا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين نتيجة القصف الذي تتعرض له المنطقة.

وحذرت منظمات محلية من تفاقم الوضع الإنساني، وقال رئيس ائتلاف المنظمات الحقوقية بحجة، المحامي هادي وردان، إن المرضى يموتون نتيجة الحصار المفروض على حجور وعدم القدرة على إسعافهم، وتتعفن جراح المصابين ويموتون وهم ينزفون نتيجة عدم وجود مستشفى لإنقاذ حياتهم.

ولجأت ميليشيات الحوثي، مع استمرار فشلها منذ أسابيع، في اقتحام مناطق قبائل حجور المحاصرة من كل الاتجاهات، إلى تكثيف القصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع رجال القبائل والقرى السكنية. واقتحمت قرية «النامرة» شمال شرق العبيسة في كشر بمحافظة حجة وفجرت عددا من منازل المواطنين، وتعد قرية «النامرة» آخر قرى مديرية كشر المحاذية لمديريتي وشحة وقارة من الجهة الشمالية الغربية.

وقصفت مقاتلات التحالف مواقع للحوثيين شرق العبيسة، وتمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجوم لميليشيات الحوثي غرب محافظة تعز، بعد معارك عنيفة تركزت في محيط قرية الكدمة عزلة القحيف، ومناطق شرف العنيين وجبل الخضر ومحيط قرية الأمارخ وتبة القحفة بمديرية جبل حبشي.

وتواصل ميليشيات الحوثي عرقلة وصول الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والأدوية المقدمة من المنظمات الدولية، وتقول مصادر محلية إن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية التي تحتجزها الميليشيات ارتفعت إلى 35 شاحنة تخص منظمة اليونيسيف والمنظمة الطبية الدولية.

مشاهدات يمنية:

المبعوث الأممي مارتن غريفيث يشيد بصرف الحكومة رواتب 32 ألف موظف مدني في الحديدة التي تسيطر الميليشيات على أجزاء منها.

رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك: حريصون على مواصلة جهودنا ودورنا في رفع معاناة المواطنين لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

قبائل حجور تأسر القيادي الحوثي المدعو علي المرتضى أحد قيادات الميليشيات بوزارة دفاعها، وعضو اللجنة المختصة بالتجنيد الميليشاوي.

الانقلابيون يستهدفون بالقنص طفلا شمال مدينة تعز.

أزمة سكان حجور:

141 ألف نسمة يواجهون أزمة غذاء ويعيشون تحت الحصار.

20 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم.

5 آلاف نزحوا من ديارهم وقراهم.