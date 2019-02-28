شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقاش "نقل النواب" مع رئيس هيئة السكة الحديد حول حادث رصيف 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس هيئك سكك حديد مصر، المهندس أشرف رسلان، ضعف الموارد المالية المخصصة لمرفق السكة الحديد.

جاء ذلك خلال جولة الوفد البرلمان داخل ورش "أبوغاطس" المجاورة لمحطة محطة برمسيس، والتى شهدت انطلاق الجرار الذى تسبب في الحادث الآليم أمس الأربعاء.

ورد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب وحيد قرر عضو اللجنة على مطالبات رئيس الهيئة، بقولهم : "يا جماعة قلنا كذا مرة لو عايزين فلوس قولوا لنا، واحنا مش بنأخر عليكم حاجة"، متسائلًا: "انتوا عمركم طلبتوا فلوس من البرلمان ورفض؟"، ليعيد رئيس الهيئة حديثه مرة أخرى، قائلًا: "احنا قلنا الحل هو توفير فلوس للتطوير".

وسأل رئيس اللجنة البرلمانية: عما إذا كان هناك ما يستطيع إيقاف الجرار عن التوجه إلي رصيف رقم 6 بمحطة مصر، ليعقب المهندس سامى عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة بهيئة سكك حديد مصر: "لا مفيش حاجة حضرتك لأنه كان مسرب يعني مكنش رابط وكان فاتح السرعات على الآخر"، وعاد رئيس اللجنة ليسأل قيادات الهيئة: "يعني مفيش أداة إليكترونية زي اللى في كل الدول.. هناك وسائل أخرى نستطيع من خلالها نوقف القطار اوتوماتك بدل التحكم الذاتى"، ليرد عليه نائب رئيس الهيئة: "لا مكنش ممكن، بس كان ممكن من البرج بقي".

ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر: "البرج كان هيدخل قطار تاني لولا سمع الناس بتقول حاسب"، ليرد المهندس سامى عفيفى، على حديث قرقر: "تقريبًا باللاسلكي بلغوا البرج إن في جرار جي بسرعة جنونية في اتجاه المحطة".

وطالب قرقر "عفيفي" بعدم التطرق نهائيًا للجزئية التى تبحثها النيابة، لافتًا إلى حديث رئيس لجنة النقل بأن الحادث تسبب فيه عنصر بشري، وهو ما لا نريد تكراره في المستقبل، وهذا وارد أن يتكرر والأساس قلنا لابد من وجود 2 سائق في جرارات الورش أو الخطوط "، فقاطع نائب رئيس الهيئة النائب قرقر قائلًا: "وعامل مناورة كمان".

من جانبه، عقب النائب هشام عبدالواحد، قائلًا: "طالما انت عارف كده، معملتش ده ليه".