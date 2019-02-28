رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

كتبت نورا فخرى

تفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، مقر ورش أبى غطاس، والتى انطلق منها جرار رقم 2302 نحو رصيف 6 بمحطة مصر وتسبب فى حادثه أمس الأربعاء.

من جانبه قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن علاء فتحى، سائق الجرار المتسبب فى حادث محطة مصر، هو من يتحمل المسئولية فى هذا الحادث، وقرر النزول من الجرار لمعاتبة سائق الجرار الثانى الذى اصطدم به، وترك "التعشيق" على سرعة 8 وعجل الجرار ظلت دائرة إلا أن التصاق القطار الآخر به منع حركته فى البداية قبل أن ينطلق بمجرد فك حالة الاشتباك...