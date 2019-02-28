غوايدو يعلن عزمه العودة إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الحالي

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عزمه العودة إلى فنزويلا نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضح غوايدو، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد لقائه ممثلين عن الإتحاد الأوروبي في كولومبيا، "أننا شكرنا خلال لقائنا مع ممثلي الإتحاد الأوروبي الجهود الدولية لدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا"، مشدداً على أن "الوقت قد حان لتعزيز العلاقات مع الدول لدعم جهود تعزيز الديمقراطية في فنزويلا".
وكان غوايدو قد غادر فنزويلا إلى كولومبيا، خلال الأسبوع الماضي، من أجل العمل على إدخال المساعدات إلى فنزويلا عبر حدود كولومبيا والبرازيل.
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