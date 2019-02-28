بوتين يأمل بتسوية الأزمة بين الهند وباكستان في أسرع وقت

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجريا اتصالا هاتفيا، عبر خلاله بوتين عن أمله بتسوية الأزمة بين الهند وباكستان في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المكتب الإعلامي للكرملين، في بيا،ن صدر عقب المكالمة الهاتفية أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي ناقشا أيضا مجموعة من المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الثنائية للبلدين.

وأكد الجانبان اهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها العسكري-التقني، في حين شدد بوتين على التطور الناجح للتعاون الروسي-الهندي على نحو يتماشى مع "الشراكة الاستراتيجية المتميزة" بين البلدين.

وقدم بوتين مجددا تعازيه للشعب الهندي بضحايا الهجوم الذي استهدف يوم 14 شباط عسكريين هنود وأسفر عن مقتل 45 منهم.

وفي هذا السياق، استنكر الجانبان الإرهاب الدولي وجميع أشكال دعمه، وشددا على وجوب تعزيز "الحرب بلا هوادة" ضد خطر الإرهاب.