أفيوني: حقوق المواطنين واجب علينا والتعليم الرسمي في صلب أولوياتنا

أكّد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على إقرار مجلس الوزراء اليوم الدرجات الستّة للأساتذة المتدربين"، أنّ "هذا حقّهم. حقوق المواطنين واجب علينا والتعليم الرسمي في صلب أولوياتنا".

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