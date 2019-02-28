يعقوبيان: أرباب الفساد يحاربون الفساد وأحزاب السلطة وظفت 5000 شخص قبل الانتخابات

شدّدت النائبة بولا يعقوبيان، على أنّ "أحزاب السلطة قامت بالتكافل والتضامن والتواطؤ مع بعضها البعض، بتوظيف أكثر من 5000 شخص قبل الانتخابات النيابية، في رشوة جماعية موصوفة".

وركّزت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ممثّلي أحزاب السلطة نفسها يصرخون على الشاشات "لقد تمّ توظيف أكثر من 5000"، ويغضبون ويحقّقون ويتحقّقون ويطلبون التقارير"، لافتةً إلى أنّ "أرباب الفساد يحاربون الفساد".