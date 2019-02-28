اكد المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم ان "التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه بعد ان استمع الى افادته".
وشدد ابراهيم في حديث تلفزيوني، على ان "الجميع تحت القانون، وانه سيستدعي من دون تردد اي مسؤول له علاقة بموضوع المخالفات في الملفات المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي ابراهيم اكد ان الجميع تحت سقف القانون: سأستدعي من دون تردد اي مسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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