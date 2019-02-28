القاضي ابراهيم اكد ان الجميع تحت سقف القانون: سأستدعي من دون تردد اي مسؤول

اكد المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم ان "التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه بعد ان استمع الى افادته".

وشدد ابراهيم في حديث تلفزيوني، على ان "الجميع تحت القانون، وانه سيستدعي من دون تردد اي مسؤول له علاقة بموضوع المخالفات في الملفات المالية".