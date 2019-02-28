الثلوج حاصرت شبانا في اعالي جبال عكار والعمل جار لإنقاذهم

أعلن رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب أن "الشبان الذين وجهوا نداء استغاثة بعدما حاصرتهم الثلوج في محلة عين الخيار اعالي جبال عكار، يعانون من وضع سيء، موجها نداء الى فريق المساعدة للعمل على إغاثة المحاصرين وإجلائهم".

وكان ديب قد توجه على متن جرافة تابعة لوزارة الاشغال الى مكان المحاصرين، فور تبلغه نداء الاستغاثة وتحديد الموقع.