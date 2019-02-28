أول تعليق من نتنياهو على اتهامه بالرشوة والاحتيال في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باللوم في توجيه الاتهام له في 3 قضايا، على الأحزاب اليسارية، متهمًا إياها بالإضرار بالعملية الديمقراطية في إسرائيل.

وقال نتنياهو، في أول تعليق بعد توجيه المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ميندلبليت اتهامات له بالرشوة، مساء الخميس، إن "ضغوط اليسار نجحت، حدث شيء فظيع، وهو يضر بالديمقراطية الإسرائيلية".

وتابع نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "للمرة الأولى في تاريخ البلاد، يتم عقد جلسة استماع قبل الانتخابات، فقط لإسقاط اليمين ودفع اليسار إلى رئاسة الوزراء، لا يوجد تفسير آخر".

وكان المدعي العام الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أنه يجب توجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة تحمل أرقام 1000 و2000 و4000.

وسيتم توجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا 1000 و2000، واتهام بالرشوة في القضية 4000.

وليس من الملزم قانونيًا أن يقدم نتنياهو استقالته، إذا اُتهم بعد عودته إلى منصبه لولاية جديدة بعد الانتخابات القادمة.

لكن من المتوقع أن يغير إعلان النائب العام المنتظر منذ أسابيع، المعطيات لانتخابات تبدو نتائجها غير مؤكدة وتهدد الحكم الطويل لنتانياهو.