محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الخميس، أعمال الرصف الجارية في شارع 26 يوليو بمدينة قنا، برفقة العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان، أنه يجرى إعادة رصف شارع 26 يوليو بطول 1.5 كيلومتر، بدءًا من ميدان "الدولفين" وحتى ميدان "الساعة" بتكلفة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع مطابق المياه والصرف الصحي والغاز والتليفونات، قبل الانتهاء من أعمال الرصف لتكون في نفس مستوى الأسفلت، موجها بضرورة مراعاة مقاييس الجودة وتكثيف العمل طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

وأضاف المحافظ أنه جرى إنشاء شارع جديد تحت مسمى "النزهة الجديد" بطول 400 مترًا، يبدأ من أمام هيئة الرقابة الإدارية ويربط بين شارعي 26 يوليو والميناء النهري، حيث يجرى رصف الشارع بتكلفة مليون جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يساهم في تخفيف الازدحام المروري في وسط المدينة ساعات الذروة.

كانت هذه تفاصيل خبر صور| محافظ قنا: إنشاء شارع جديد يربط بين "26 يوليو" و"الميناء النهري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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