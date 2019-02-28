"لا أعفي نفسي من المسؤولية".. تفاصيل رسالة وزير النقل للعاملين بعد استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، رسالة إلى قيادات الوزارة وجميع العاملين بها وبهيئاته وشركتها بعد استقالته مباشرة، أمس الأربعاء، على خلفية حادث محطة مصر.

وقال عرفات، في رسالته للعاملين: "لقد اسعدني العمل ضمن فريق متكامل ومتجانس نفذنا معًا بكل دقة أهداف وتكليفات القيادة السياسية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة".

وأضاف عرفات: "لقد كانت السكة الحديد هذا المرفق العتيد يعاني من الشيخوخة، وكل أنواع التحديات، وبفضل من الله ومجهوداته، كافة العاملين والقيادات بهذا المرفق استطعنا وضع خطة شاملة لتطوير المرافق تشمل كافة عناصر منظومة التشغيل".

وتابع: "لقد كانت لبعض الحوادث التي ارتبطت بأداء بعض الجهات بالغ الأثر في الإسراع بوتيرة الأعمال التي تنفذها الوزارة وزادتنا اصرارًا على تحقيق الهدف، إلا إلا أن الحادث الأليم الذي حدث باصطدام جرار برصيف رقم 6 بمحطة مصر بالقاهرة وخلف ضحايا ومصابين تأثيرًا جسيم في نفسي، ولا اعفي نفسي من المسؤولية السياسية، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لاسر ضحايا الحادث والمصابين، فقد تقدمت اليوم باستقالتي لدولة رئيس الوزراء".

وشملت الرسالة، المجهودات والنجاحات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة في جميع القطاعات، وعلى رأسها المترو، والسكك الحديدية، والنقل البحري.

واختتم "عرفات": "في النهاية أوصيكم بالواجب الوطني في الاستمرار فيما عهدتكم عليه من العمل في فريق متجانس، ومتعاون مع قياداتكم الجديدة في وزارة النقل، وكلي ثقة في أن الله سيكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق".

وكان حادث وقع في الساعة ٩٬٣٣ من صباح أمس بمحطة مصر، حيث فوجئ الجميع باندفاع الجرار الذي يحمل رقم ٢٣٠٢ بصورة مفاجئة وسريعة علي القضبان ثم انفجاره بعد اصطدامه انطلقت ألسنة النيران واللهب من خزان الجرار كالحمم تحصد أرواح الضحايا وتصيب آخرين بحروق شديدة من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن حالتين من مصابي حادث "محطة مصر"، توفيا صباح اليوم الأربعاء، من ضمنهما سائق بهيئة الإسعاف المصرية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 22 مواطنًا، بجانب عشرات المصابين.