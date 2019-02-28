«صمت» دفاع معتقلي الريف يحرج محامي الدولة

طرحت التزام هيئة دفاع معتقلي حراك الريف الصمت أمام المحكمة، مع تسجيل الحضور والمؤازرة، إشكالية قانونية بخصوص بسط الدفوع الشكلية والطلبات الأولية أمام محكمة الاستئناف، والتي تعتمدها محكمة النقض فيما بعد في معالجتها تلملف.

وطلب دفاع الدولة التوضيح بخصوص مذكرة كتابية سلمتها هيئة دفاع المتهمين للمحكمة، ليأتي التأكيد على لسان دفاع المعتقلين، موضحا أنه متشبث بالدفوع والطلبات التي أثيرت في المرحلة الابتدائية من الملف.

وانطلقت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، أول أمس الثلاثاء، بتساؤل طرحه عبد الكبير طبيح، محامي الدولة، الذي أكد أن الدولة غير منصبة في مواجهة حميد المهدوي، لكنها، في المقابل، تدافع عن موظفيها، مطالبا هيئة الحكم بتأكيد أو نفي توصلها بمذكرة كتابية بخصوص الدفوع الشكلية والطلبات الأولية في قضية ناصر الزفزافي ورفاقه، مشيرا إلى شروط طرح الملف أمام محكمة النقض، وأن دفاع الدولة ملزم بالرد على الدفوع التي تهمه إذا تأكد الأمر.