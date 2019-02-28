تصعيد جديد.. النساخ القضائيون يضربون لثلاثة أيام ويطالبون بالحوار

يواصل النساخ القضائيون احتجاجاتهم ضد وزير العدل، محمد أوجار، فبعد الإنزال الوطني، بداية الأسبوع الماضي، في الرباط، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، أعلنوا عن خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في إضراب وطني لثلاثة أيام.

وأعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم الإضراب الوطني، ابتداء من الاثنين المقبل، ولثلاثة أيام.

وقال خالد برهنيش، نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، في تصريح لـ”اليوم 24″، “نتشبث بمهنتنا وندعو الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، من أجل مناقشة تطوير المهنة وفق التحولات الرقمية”.

وأضاف برهنيش، “نرفض فرض الأمر الواقع علينا، وندعو إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل صيانة حقوقنا كاملة”.

وأكد النساخ أن احتجاجاتهم ستتواصل، ولن تتوقف إلا بالتزام الوزارة الوصية بحوار صريح، ومباشر مع النساخ الغاضبين، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.