تمكن فريق الوداد الرياضي، عشية اليوم الخميس، من تجاوز مضيفه مولودية وجدة، بحصة ثلاثة أهداف لإثنين، في مباراة الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أقيمت بالملعب البلدي في وجدة، بدون جمهور.
ثلاثية الوداد الرياضي، كانت من توقيع كل من وليد الكرتي (د1)، وزهير المترجي (د24) ، ثم بدر كادارين (د74).
في حين هدفي مولودية وجدة، سجلهما كل من الشيخ كومارا ضد مرماه (د70)، وعبد الهادي حلحول (د85).
يشار، إلى أن “الأحمر والأبيض”، قد رفع رصيده إلى 45 نقطة، منفرداً بصدارة ترتيب الدوري المحلي الممتاز، متبوعاً بالغريم الرجاء الرياضي بـ 28 نقطة، ثم الجيش الملكي بـ 27 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يواصل نتائجه الإيجابية بفوز أمام وجدة ويبتعد عن أبرز مطارديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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