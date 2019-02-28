غزة: الإفراج عن مخطوفي "القسام" الأربعة لدى مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق السلطات المصرية، اليوم الخميس، سراح ثمانية فلسطينيين، أربعة منهم عناصر من "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كانوا قد اختطفوا في مصر أثناء مغادرتهم قطاع غزة عام 2015، بحسب ما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.

وأعلن هنية في بيان صدر عن مكتبه "رسميا، الإفراج عن الأربعة، وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزة"، وأعرب هنية عن شكره "العميق للقيادة المصرية، على قرارها الذي يعبر عن عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين".

ولفت إلى أن الجهود نجحت في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم سالمين، وتجنب هنية التطرق إلى الجهة التي احتجزت الفلسطينيين الثمانية، أو تفاصيل عما إذا كان الإفراج تم عبر صفقة من عدمه.

ووصل المُفرج عنهم الثمانية إلى غزة عبر معبر رفح البري، وهم عناصر القسام، ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة، والمواطنون الآخرون هم عبد الرحمن مصطفى الزاملي ووسيم أبو جليلة وسالم شيخ العيد وعبد العزيز أبو ختلة.

وفي أغسطس/ آب 2015، اختطف مسلحون أربعة فلسطينيين في منطقة "شمال سيناء"، من حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح، على الحدود بين القطاع ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.

وآنذاك، حمّلت "حماس" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الشبان الأربعة، ودعتها إلى العمل على سرعة إطلاق سراحهم بحكم مسؤوليتها الأمنية.