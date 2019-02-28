رامي مالك خصم جيمس بوند الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رشّحت شركة الإنتاج الأميركية، "أيون برودكشن"، الممثّل الأميركي المصري الأصل، رامي مالك، للعب دور رئيسي في الفيلم رقم 25 من أفلام "جيمس بوند" الشهيرة التي تنتجها الشركة، وذلك بعد أن نال مالك جائزة الأوسكار 2019 كأفضل ممثّل، وفق ما تداولته وسائل إعلام أميركية.

وبحسب ما ذكرته الأخبار، فقد وصلت "أيون برودكشن" لمفاوضات نهائية مع مالك، بهدف تحديد جدول مواعيد يتفرّغ فيها لتصوير دور الشّرّير في الفيلم الجديد من أفلام "جيمس بوند"، العميل السّرّي الشهير، والذي يقوم بدوره في الفيلم الممثّل البريطاني دانيال كريغ.

ويأتي هذا العرض في الوقت الّذي ينهي فيه مالك تصوير الجزء الأخير من سلسلة أفلام "مستر روبوت"، الذي يفترض أن يتمّ عرضه في وقت لاحق من العام الجاري؛ بينما حددت الشركة المنتجة لفيلم "جيمس بوند" الجديد، موعد عرضه في 8 نيسان/ أبريل 2020.

وفاز مالك يوم الإثنين الماضي بجائزة الأوسكار كأفضل ممثّل عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي" الذي أدّى فيه دور المغنّي البريطاني فريدي ميلاكوري، الذي كان المطرب الرّئيسي في فرقة الرّوك "كوين" حتى وفاته وانفراط عقد الفرقة، عام 1991.

و"جيمس بوند"، شخصية خيالية ابتكرها الروائي الانجليزي إيان فليمنغ، عام 1953، وهو عميل بريطاني سري، بعرف أيضًا بـ"العميل007"، وتم تمثيل شخصيته من قبل عدة ممثلين، بينهم شون كونري، وجورج لازينبي، وتيموثي دالتون، ودانيال كريغ، في سلسلة أفلام سينمائية مكونة من 25 فيلم، بينها فيلمان فقط لم تنتجهم شركة "إيون برودكشن"، والأخيرة تمتلك حاليًّا جميع حقوق اقتباس روايات إيان فليمنغ عن شخصية جيمس بوند.