انت الان تتابع تفاصيل خبر "راجعين التحرير".. حملة عفوية في مصر تدعو للثورة ورحيل السيسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - بعد فاجعة محطة قطارات مصر، التي راح ضحيتها 25 مواطناً؛ إثر حريق نشب بها بسبب تهالك قطاع القطارات في مصر، وتجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الخبراء بضرورة تنفيذ مشاريع صيانتها، خرجت أصوات في الشارع المصري تدعو للتظاهر في ميدان التحرير، وتطالب برحيل السيسي.

وعمّ الغضب بين صفوف المصريين بعد محاولة السلطات التهرّب من مسؤوليتها عن حادث محطة مصر، وإلصاقها التهم بسائقي القطارات، دون التطرّق إلى ضعف جميع خطوط السكك الحديدية في مصر، التي يفوق عمرها 180 عاماً.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات مختلفة تطالب بالثورة على النظام والتظاهر، ورحيل السيسي، كان أبرزها "راجعين التحرير"، وأخرى على الأرض تدعو لإطلاق الصفارات في الشوارع تعبيراً على رفضهم للنظام.

وفي الطرف المقابل وظّف النظام المصري القنوات الفضائية الخاصة، والصحف المحلية، ومواقعها الإلكترونية، للتحريض ضد الأشخاص الذين يدعون للتظاهر، مع التحذير من أن "جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف وراء تلك الدعوات".

ويبدو أن المصريين لم تمرّ عليهم هذه المرة تبريرات النظام وتحريض وسائله الإعلامية، حيث أصبحوا أكثر ذكاءً، وتداولوا بشكل واسع مقطع فيديو سابقاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيه: "بدل أن نصرف 10 مليارات جنيه على صيانة السكك الحديدية نضعها في البنك ونأخذ عليها فائدة مليار جنيه"، وهو ما يدلل على عدم وجود اهتمام لدى السلطات المصرية أو نيّة بصيانة خطوط القطارات.

وبدأت ملامح الثورة المصرية الجديدة تظهر من خلال ميدان التحرير، أيقونة الثوار المصريين، إذ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب مصري يرفع لافتة تدعو السيسي للرحيل.

ونشر أحمد جاد صوراً للشاب المصري الذي تظاهر في ميدان التحرير وطالب برحيل السيسي أثناء القبض عليه من قبل الشرطة المصرية.

علي حسن كتب عبر عبر وسم "راجعين التحرير" إن المصريين يموتون بثورة ودونها، لذا على الجميع النزول إلى ميدان التحرير.

محمد الحضري دعا خلال الوسم " الهاشتاغ" المصريين إلى النزول، يوم 1 مارس، بالملايين في الشارع.

صالح نشر عبر الوسم صوراً قال إنها لتظاهرات في حي الوراق بالقاهرة، مندّدة بالنظام المصري، ومطالبة برحيله.

ويستخدم المصريون القطارات بصورة يومية، رغم تهالك منظومة السكك الحديدية وارتفاع نسبة الحوادث.

وبحسب إحصائية رسمية صادرة عن هيئة السكك الحديدية، وصلت حوادث القطارات، بين عامي 2003 و2017، إلى نحو 16174 ألف حادث.

وأفادت تقارير حقوقية بسقوط نحو 6 آلاف قتيل وإصابة أكثر من 21 ألفاً آخرين بسبب حوادث القطارات في مصر، خلال السنوات العشر الأخيرة، كان آخرها حادثين وقعا أمس في القاهرة ومطروح، وخلّفا 26 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وتأتي مصر من بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث القطارات التي تؤدّي إلى الوفاة.