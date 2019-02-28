انت الان تتابع تفاصيل خبر تقديم لائحة اتهام لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وقرار بمقاضاته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 08:35 مساءً - قدّم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو؛ بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000، إضافة إلى مقاضاته بتهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي ألف وألفين.

وقرّر مندلبليت، وفق ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إبلاغ الوكلاء ذوي العلاقة بالتهم، وعقد جلسة مساءلة لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام.

ويُتهم نتنياهو في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقاً؛ مقابل تغطية أخباره بشكل إيجابي في موقع "والا".

وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000، تُوجَّه إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة؛ من خلال تلقيه مزايا من رجل الأعمال أرنون ميلتشين.

وأما الملف الثالث المسمّى 2000، فيتطرّق إلى الاحتيال وخيانة الأمانة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل قيام يديعوت أحرونوت بنشر أخبار عن رئيس الوزراء بصورة إيجابية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت، العام الماضي، بتقديم لوائح اتهام بشُبه "الارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة"، في 3 ملفات حقّقت فيها مع نتنياهو عدة مرات، تتعلّق بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.