مقتل عراقي وإصابة 13 في انفجار سيارة مفخخة بالموصل

قتل مدني وأصيب 13 آخرون في انفجار سيارة مفخخة، الخميس، في مدينة الموصل العراقية.



وأوضح مصدر أمني عراقي، أن "سيارة مفخخة انفجرت قرب كلية العلوم جامعة الموصل، في منطقة المجموعة الثقافية تسببت في وقوع العديد من الإصابات".



ووصلت قوات الأمن وفرق الدفاع المدني إلى المكان، فيما أكد شهود عيان أن حادث الانفجار أعقبه إطلاق نار كثيف بشكل عشوائي.

ومنذ أيام، تمكنت قوات الأمن العراقية من قتل 5 انتحاريين بمدينة الموصل، كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "العملية جاءت بعد كمين محكم ومحاصرتهم داخل سيارة كانوا يستقلونها".