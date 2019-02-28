إطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين خلال اعتصام بالجزائر

الخليج 365-متابعات

أكد مدير الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر في تصريح لوكالة فرنس برس،اليوم، أنه تم اطلاق سراح كل الصحافيين ،الذين أوقفوا الخميس خلال اعتصام في وسط العاصمة الجزائرية، احتجاجا على “الرقابة”.

وقال عميد الشرطة حكيم بلوار “لم يعد هناك أي صحافي في مقار الشرطة” دون توضيح حول عدد من تم توقيفهم من بين حوالى مئة صحافي من وسائل إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية من القطاعين العام والخاص، تجمعوا في “ساحة حرية الصحافة” في العاصمة.