الهلال الأحمر السعودي يعلن عن حاجته لشغل وظائف صحية

ذكرت وسائل إعلام، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي، أعلنت اليوم الخميس، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين، على وظيفة (طبيب مقيم).

ووفق وسائل إعلام - تابعها "الخليج 365"، اشترطت هيئة الهلال الأحمر، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لديه الاستعداد للعمل وفقًا لحاجة العمل بالهيئة في أي منطقة من مناطق المملكة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لشغل وظيفة (طبيب مقيم). وإذا كانت الشهادة من خارج المملكة فيتطلب معادلتها من قبل وزارة التعليم.

ويُفضَّل أن يكون المتقدم حاصلًا على إحدى الدورات التالية: PHTLS - BLS - ACLS - ITLS سارية المفعول، وأن يكون لائقًا طبيًّا، وأن يكون لديه خبرة في أحد التخصصات التالية (طب الطوارئ، الجودة، مكافحة العدوى، البحوث والإحصاء، الطب النفسي)، وأن يجتاز الاختبار المعد من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي لشغل الوظيفة المتقدم عليها، مشيرةً إلى أنه في حالة عدم توافر الشروط في المتقدم للوظيفة المشار إليها أعلاه، يستبعد الطلب نهائيًّا.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن الشهادات والمستندات المطلوب إرفاقها تتضمن المؤهل العلمي، والسجل الأكاديمي، والهوية الوطنية، ومعادلة الشهادة، والتصنيف المهني