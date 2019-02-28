شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: إيران تُقدِّم الصواريخ للحوثيين لقتل اليمنيين وتدمير دولتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن إيران مستمرة في تقديم الألغام والصواريخ للحوثيين لقتل الشعب اليمني وتدمير دولتهم ومؤسساتها، وتحطيم آمالهم خدمة لمشروعها لخلق الفوضى.

وقال آل جابر عبر «تويتر» اليوم (الخميس): «قدَّمت العديد من دول العالم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة ٢٠١٩ خلال مؤتمر المانحين في جنيف لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، بينما غابت إيران واستمرت في تقديم الألغام والصواريخ للحوثيين لقتل اليمنين وتدمير دولتهم ومؤسساتها، وتحطيم آمالهم خدمة لمشروعها لخلق الفوضى».