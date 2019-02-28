شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يطالب الهند وباكستان بتجنب التصعيدات الخطيرة بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (واشنطن) طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصالات هاتفية اليوم مع الزعيمين الهندي والباكستاني بمناقشة التوترات بين البلدين. طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصالات هاتفية اليوم مع الزعيمين الهندي والباكستاني بمناقشة التوترات بين البلدين. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الوزير بومبيو حث الجانبين على تجنب «أي تحركات من شأنها تصعيد الخطر وزيادة حدته».



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