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الشرطة الجزائرية تلقى القبض على صحافيين محتجين

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ألقت الشرطة الجزائرية القبض على بعض الصحافيين اليوم الخميس، حدث ذلك خلال احتجاجهم للمطالبة بحقهم الشرعى بتغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتى قد بدأت قبل أسبوع.

وقد تجمع عشرات الصحفيين بالعاصمة الجزائرية وهم يرددون "ديمقراطية" قبل أن تفرقهم الشرطة، كما ذكرذكر شهود عيان أن الشرطة اقتادت عدة صحفيين، وحتى الان لم تصدر الحكومة أى بيان عن أولئك الصحفيين.

 يذكر أنه منذ يوم الجمعة الماضى، شارك آلاف الجزائريين في احتجاجات للاعتراض على نواى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة خامسة في انتخابات الرئاسة التي سوف تجري أبريل القادم.

وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس سعى رئيس الوزراء أحمد أويحيي للتهوين من المخاوف بشأن صحة بوتفليقة، كما أضاف أويحيي أن

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انتخابات أبريل القادم سيشرف عليها 400 من المراقبين الدوليين.

يقول معارضو بوتفليقة، إنه غير لائق صحيا لقيادة الدولة التي يقولون إن مستشاريه يحكمونها باسمه.

من ناحية أخرى تقول السلطات إنه لا يزال بوتفليقة يمسك بزمام الأموررغم أنه لم يظهر علانية سوى بضع مرات ولم يلقى خطبا منذ أصيب بجلطة دماغية عام 2013.

والجدير بالذكر أن بوتفليقة لم يوجه أي كلمة عن الاحتجاجات التي أدى بعضها إلى اشتباكات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب.

 

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