الناشط سليمان البيوضي : لا يخضع دخول الجيش طرابلس للمسائل السياسية

في ظل ما تمر به ليبيا من توقف للمسيرة السياسية كالاستفتاء على الدستور ووضع الانتخابات الرئاسية وانقسام البلاد بين حكومتين والصراعات بين الميليشيات المسلحة، تبقى قضايا عالقة تثير الكثير من التساؤلات، يوضحها الناشط السياسي سليمان البيوضي وهو سياسي مستقل من مدينة مصراتة في حواره مع صحيفة الوفد.

إليكم نص الحوار:

ما توقعاتك للمشهد السياسي، بعد دخول حفتر للجنوب؟

دخلت القوات المسلحة العربية الليبية و المشير خليفة حفتر قائد عام لجيش وطني يمثل الليبيين.. و من يسعى لتحويله لقوة خاصة، هم بقايا المشاريع الدولية العابرة للحدود ... أولئكم الذين تكسرت مشاريعهم على صخر الإرادة الليبية ... و من يمارسون البروباجندا الدعائية لتصوير المشهد كحرب عرقية او تدخل لصالح طرف ما .. المواطنون في جنوب ليبيا يشعرون بعودة الأمن و الإستقرار بعد سنوات من الجمر و والعذاب و اليأس من حكومات الشمال ... هم اليوم في وضع أفضل و أبلغوا المجتمع الدولي بذلك بشكل مباشر عندما زارتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 26 من هذا الشهر ....

-ماذا سيحدث في حالة دخول الجيش لطرابلس؟

لا يخضع دخول الجيش لطرابلس للمسائل السياسية كما يحاول أن يسوق البعض، هو مسألة عسكرية فنية و لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثها ... لكنها خطوة ستأتي فالليبيون بحاجة لقوة تفرض الإستقرار و الأمن و مساعدة قوات حماية و فرض القانون ... و معلوم أن الوعي الوطني في ليبيا يدعم بقوة خطوات استعادة الوطن ...

-متى سيتم سحب الأسلحة من الميليشيات؟

انتشار السلاح مشكلة كبيرة في ليبيا و من المهم جمعه و إعادته لمعسكرات الجيش .. أما آلية سحبه و تجميعه فهي مسألة فنية يفهمها العسكريون جيدا و من المؤكد أنهم قادرون على ضبطها و تنفيذها ...

المشهد السياسي الليبي معقد و مركب فعلى المستوى المحلي سئم المواطنون من تردي الأوضاع و استمرار المؤسسات الفاسدة و يتطلعون لوجود حل يخلصهم من ويلات هذا التردي ... أما دوليا فنحن مقبلون على أوضاع جديدة و أزمة متعددة الأطراف .. فكل المشاريع الدولية تجاه ليبيا تعيش مأزقا حقيقيا اليوم ... و منها ما وصل لطريق مسدود

- متى الاستفتاء على الدستور؟

-للأسف ... الدستور المقترح لا يلبي طموحات الليبيين و هو مقترح مشوه سيعمق الهوة و الصراع في ليبيا .. و الحديث حول الإستفتاء عنه حديث عدمي .. و لا يخضع لقواعد احترام القيم الإنسانية و الحقوق .. نحن في حاجة لحديث مجتمعي واسع عن الدستور و وضع جسور للثقة و التوافق في صياغته ليكون مرجعية حقيقية يتفق عليها الجميع ... لقد تم استخدام مطلبية وجود دستور يحتكم له الليبيون و من ثم الإستفتاء عليه لورقة تفاوض سياسي تحقق رغبة المؤسسات الفاسدة للاستمرار في السلطة و نهب موارد الدولة الليبية ... نعم نحن بحاجة ملحة لدستور ... لكن المقترح الآن هو فتيلة اشتعال خطرة قد تعصف بليبيا نهائيا ... في ظل هواجس كبيرة حوله لدى مكونات و أطراف ليبية متعددة .

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-هل ستظل ليبيا مقسمة بين حكومتين وتوقعاتك بشأن هذا الصدد؟

من المؤكد أن الإتفاق السياسي الليبي فشل و سقط بشكل مروع ... و المجتمع الدولي أسهم في تعزيز الانقسام باعترافه بحكومة الوفاق دون مرجعية دستورية ، و عمل وزراؤها بتفويض دولي و لم تراعى رغبة الليبيين و رؤيتهم ، هذه الحكومة حاليا لا تملك أي شيء على الأرض ... و لكن الدعم الدولي الذي مكنها من الموارد الليبية هو ما يجعلها تستمر ... مؤخرا يبدو أن المجتمع الدولي يحاول معالجة موقفه المخل و يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية ... في كل الأحوال يبدو أننا قد نشهد قريبا توحيدا للمؤسسات الاقتصادية و المدنية و حكومة واحدة لكل الليبيين .

- ما الآليات التي يمكن اتخاذها للتصدى لعمليات النهب والسرقة للموارد الاقتصادية؟

القوانين موجودة و النائب العام يصدر أوامر الملاحقة بشكل دوري .. لكن للأسف في ظل غياب قوة حماية القانون لا يزال كثيرون قادرون على الفرار من العدالة ... التصدي للفوضى و الفساد في ليبيا معركة كبرى ليست

أقل من معركة الليبيين ضد الإرهاب ... إعادة بناء الدولة و مؤسساتها بشكل حديث تحتاج لجهد و صبر كبيرين ... في النهاية انا متيقن أن الليبيون قادرون على ذلك

- ماهو تقيم البعته الامميه لدورها في ليبيا، و هل حققت البعته الاستقرار في ليبيا طول فترة وجودها، و هل تم تدارك الاخطاء التي وقعت فيهن البعته بممتليها السابقين برناردو ليون ومارتن كوبلر؟

- لا يمكن تقديم تقييم للبعثة في السياق العام و في ظل استقطابات شتى مرة بها ليبيا ، إلا أنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى للعمل بجد على الملف و الأزمة الليبية خصوصا غرب ليبيا ... يوم أمس أرسلت رسالة مفتوحة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و السفراء و المبعوثين الدوليين ، و عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم في ظل تصاعد وتيرة العنف اللفظي و تهديد الحريات العامة و حقوق الإنسان من قبل الأطراف المرتبطة بالإرهاب و الجماعات المسلحة العنيفة ، المرتبطة بالإسلاماويين ... هذه الجماعات تعيش في حالة تخبط غير مسبوق و عليه فإن الخطر يتهدد كثيرا من المدنيين ... و هذه الرسالة هي اختبار آخر لمدى جدية البعثة و المجتمع الدولي في دعم الحريات العامة و قيم الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ... و في النهاية كما أسلفت لا يمكن وضع تقييم او توصيف لعمل البعثة و ممثلي الأمين العام فهي تخضع لطبيعة التجاذبات الدولية الكبرى و الصراع في الملف الليبي ... الملتقى الليبي الذي تسعى البعثة لإقامته سيكون محل نقاشات كبيرة في مسألة التمثيلية للأطراف السياسية داخله و يجب أن لا يكون في إطار تشريعي مهما كانت الأسباب ... و الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية وفقا لمقترحات فبراير ستكون حلا أكثر نجاعة إذا ما توفرت الظروف الملائمة و التي تسمح بإجرائها .

-ماهو تقيم البعثه للاجسام السياسيه و ماهي نظرة البعته للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، وماهو تقيم البعته لدور الجيش في الجنوب الليبي؟

المبعوث الخاص في كل لقاءاته العلنية و عبر إحاطاته الأخيرة لمجلس الأمن .. يصف الأجسام في ليبيا بالمؤسسات الفاسدة ... و هو وصف يتفق معه عموم الليبيين .. و لديهم قناعة راسخة بأن الموجودين حاليا هم من تسببوا في الأزمة و لن يكون بإمكانهم ان يكونوا جزءا من الحل ... و لكنه تعمل من أجل تهيئة الظروف لحل مناسب و مقبول .

المبعوث الخاص عبر مؤخرا عن دعمه لتحركات الجيش بالجنوب و عمله هناك و أن الأوضاع تغيرت ... جاء ذلك عقب تصريحات ملتبسة منه خصوصا في الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن ... و قال الدكتور غسان سلامة انه على اتصال دائما بقيادة الجيش .