الهند تطالب باكستان بإطلاق سراح الطيار و بدون شروط

وجهت الهند رسالة قوية إلى باكستان تطالب فيها بإطلاق سراح الطيار الهندى فوراً و بدون أى شروط.
وتأتى الرسالة بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الخميس أن إسلام آباد، تنوي إطلاق سراح الطيار الهندي غداً الجمعة، لتكون تلك الحادثة بادرة سلام بين البلدين.
يذكر أن باكستان أسقطت مقاتلتين هنديتينالأربعاء الماضى في معركة جوية، بينما قالت الهند إنها أسقطت مقاتلة باكستانية، كما أدانت الهند عرض باكستان لصور وفيديو الطيار الهندي المحتجز لديها، مشيرة إلى أنه يعد خرقا لمعاهدة جنيف في هذا الشأن.
وقد توترت العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم
يذكر أن هناك في ولاية جامو وكشمير انفصاليون يناضلون من أجل الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان، ومع ذلك ليس هناك حدود رسمية في ولاية كشمير بين الجيشين الهندي والباكستاني إلا الخط الفاصل بينهما.
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