ذكر وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيوجه رسالة خاصة إلى إسلام أباد، وذلك من خلال زيارة وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف للبلاد.
يذكر أن ولي العهد قام بزيارة لباكستان الشهر الجاري، في إطار جولة آسيوية شملت 3 دولة أسيوية.
وقد توترت العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم جوي هندي شنته 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية
كما أسقطت باكستان مقاتلتين هنديتين، الأربعاء 27 فبراير في معركة جوية، بينما قالت الهند إنها أسقطت مقاتلة باكستانية.
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