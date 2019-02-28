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محمد بن سلمان سيوجه رسالة خاصة إلى إسلام أباد

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ذكر وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي، إن ولي العهد السعودي الأمير سيوجه رسالة خاصة إلى إسلام أباد، وذلك من خلال زيارة وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف للبلاد.

يذكر أن ولي العهد قام بزيارة لباكستان الشهر الجاري، في إطار جولة آسيوية شملت 3 دولة أسيوية.

وقد توترت العلاقات بين باكستان والهند، بعد هجوم جوي هندي شنته 12 طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية

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من طراز "ميراج  2000" يوم الثلاثاء 26 فبراير على معسكر لجماعة "جيش محمد" في جزء من إقليم كشمير الذى يقع تحت سيطرة باكستان.

كما أسقطت باكستان مقاتلتين هنديتين، الأربعاء 27 فبراير في معركة جوية، بينما قالت الهند إنها أسقطت مقاتلة باكستانية.

 

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