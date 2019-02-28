كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يعزي السيسي والمصريين بحادثة القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اليوم الخميس، إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي رسالة تعزية بضحايا حادث القطار التي حصلت يوم أمس الأريعاء في مصر.

وقال الرئيس اللبناني في رسالته "لبنان يشاطركم حزنكم ويؤكّد تضامنه معكم في محنتكم".

كما وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خالص التعازي لأسر ضحايا حادث القطار الذي شهدته محطة مصر.

وأصدر السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات.