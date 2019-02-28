كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يأمل في تسوية النزاع بين نيودلهي وإسلام آباد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي عن أمله في تسوية النزاع بين نيودلهي وإسلام آباد.

أعلن المتحدث بإسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب

وبعد جولة من التصعيد المتبادل بين الهند وباكستان، وعدت إسلام أباد بـ"بادرة سلام"، اليوم الخميس، مع إعلانها الاستعداد للإفراج عن طيار هندي محتجز لديها، غير أنّ نيودلهي قابلت الموقف بالتأكيد على أنّها ستبقى بحالة تأهب "قصوى".