كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنغال: ماكي سال يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو الانتخابات في السنغال، اليوم الخميس، فوز الرئيس ماكي سال،

بولاية ثانية، وذلك دون الحاجة إلى إجراء جولة ثانية من التصويت.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات القاضي ديمبا كانجي، قوله إن الرئيس سال حصل على 27ر58 في المائة من أصوات الناخبين.



ولم يتضح بعد، ما إذا كان مرشحو المعارضة البارزين سيقبلون هذه النتائج أم سيلجأون للقضاء.



وكان الناخبون السنغاليون قد أدلوا بأصواتهم الأحد الماضي، في الانتخابات الرئاسية في أجواء سادها الهدوء، حيث أقبل الناخبون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع للاختيار بين خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال الذي حقق نموا اقتصاديا قويا خلال فترة رئاسته الأولى.



يشار إلى أن الاقتصاد السنغالي الصغير - الذي يعتمد على تصدير الأسماك - قد نمى أكثر من 6% العام الماضي فيما يعد واحدا من أعلى معدلات النمو في أفريقيا نتيجة بناء خط جديد للسكك الحديدية ومشروعات أخرى.