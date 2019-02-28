كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الهندية ستبقى في حالة تأهب "قصوى" للرد على أي استفزاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كبار قادة الجيش الهندي الخميس أن القوات الهندية ستبقى في حالة تأهب "قصوى" رغم وعد باكستان بالإفراج عن الطيار الهندي الذي أسرته أثناء غارات جوية هذا الأسبوع.

وجدد كبار الجنرالات من القوات الجوية والجيش والبحرية الهندية تأكيدهم أن الهند أسقطت مقاتلة باكستانية من طراز الـ-16 في المعركة الجوية بعد هجوم الأربعاء على منشآت عسكرية في الجزء الهندي من إقليم كشمير.