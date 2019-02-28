كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الليكود: اتهامات الفساد الموجهة لنتنياهو "اضطهاد سياسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر حزب الليكود الإسرائيلي، مساء اليوم، اتهامات الفساد الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطهاد سياسي.

ويذكر أن فضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الخميس، التماسات طالبت بإصدار أمر احترازي يمنع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من الإعلان عن قراره بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل انتخابات الكنيست. وانضم حزب الليكود إلى هذه الالتماسات صباح اليوم