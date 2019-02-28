كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة العدل الإسرائيلية تتتهم نتنياهو بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.

وأوضحت الوزارة أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.